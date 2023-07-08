Командир «Азова» натякнув, що планує повернутися на війну

Командир «Азова» Денис Прокопенко на позивний «Редіс», який 8 липня повернувся з Туреччини в Україну, натякнув, що планує продовжити боротьбу проти російської армії.

«Я глибоко впевнений, що армія – це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов’язково ще скажемо своє слово у бою», – сказав «Редіс» спілкуючись у Львові з журналістами, повідомляє «РБК-Україна».

8 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що всі українські командири, які керували обороною «Азовсталі» повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що повернення в Україну з Туреччини командирів «Азовсталі» нібито є «порушенням домовленостей щодо обміну полоненими».

У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.