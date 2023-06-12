Після початку повномасштабного вторгнення РФ із полону Україна повернула 2526 українців – Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

«Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо», – написав Зеленський і відзначив всіх причетних до учорашнього обміну.



«Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей. Про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо», – написав Зеленський.

11 червня у рамках чергового обміну полоненими з РФ Україна повернула додому 95 військових. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків. Усі звільнені цього разу – чоловіки. Зокрема, вдалося повернути військових, які були в полоні у ПВК «Вагнер» та чеченського батальйону «Ахмат».