«Порушення умов»: Пєсков відреагував на повернення командирів «Азовсталі» в Україну

Повернення в Україну з Туреччини командирів «Азовсталі» нібито є «порушенням домовленостей щодо обміну полоненими», сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
«Повернення з Туреччини в Україну «ватажків азовців» є ні чим іншим, як прямим порушенням умов наявних домовленостей. Причому в цьому випадку умови порушила як українська сторона, так і турецька сторона», – заявив він.
За словами Пєскова, командири «Азовсталі» нібито мали перебувати на території Туреччини до кінця війни.
Він додав, що російську сторону «ніхто не поставив до відома про повернення командирів в Україну».
8 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що всі українські командири, які керували обороною «Азовсталі» повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.
У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.
Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.
4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ