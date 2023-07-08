«Порушення умов»: Пєсков відреагував на повернення командирів «Азовсталі» в Україну

Повернення в Україну з Туреччини командирів «Азовсталі» нібито є «порушенням домовленостей щодо обміну полоненими», сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Повернення з Туреччини в Україну «ватажків азовців» є ні чим іншим, як прямим порушенням умов наявних домовленостей. Причому в цьому випадку умови порушила як українська сторона, так і турецька сторона», – заявив він.

За словами Пєскова, командири «Азовсталі» нібито мали перебувати на території Туреччини до кінця війни.

Він додав, що російську сторону «ніхто не поставив до відома про повернення командирів в Україну».

8 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що всі українські командири, які керували обороною «Азовсталі» повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.

У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.