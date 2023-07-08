Всі командири оборони «Азовсталі» повертаються з Туреччини – Зеленський

Усі українські командири, які керували обороною «Азовсталі» повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону, повідомив президент Володимир Зеленський.
«Ми повертаємося додому з Туреччини і веземо наших героїв додому», – зазначив глава держави.
За словами Зеленського, в Україну повертаються:
- Денис Прокопенко «Редіс» – командир «Азову»;
- Сергій Волинський «Волина» – в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;
- Святослав Паламар «Калина» – заступник командира «Азову»;
- Олег Хоменко – майор Національної гвардії України;
- Денис Шлега – полковник Національної гвардії України.
У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.
Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.
4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.
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