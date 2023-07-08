Всі командири оборони «Азовсталі» повертаються з Туреччини – Зеленський

Усі українські командири, які керували обороною «Азовсталі» повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ми повертаємося додому з Туреччини і веземо наших героїв додому», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, в Україну повертаються:

Денис Прокопенко «Редіс» – командир «Азову»;

Сергій Волинський «Волина» – в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Святослав Паламар «Калина» – заступник командира «Азову»;

Олег Хоменко – майор Національної гвардії України;

Денис Шлега – полковник Національної гвардії України.

У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.