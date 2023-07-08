Президент призначив нового командувача Нацгвардії

Бойового офіцера Олексія Півненка призначено командувачем Національної гвардії, сказав президент Володимир Зеленський у Львові, 8 липня.
«Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України», – наголосив Зеленський у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами «Азова».
Президент побажав новому командувачу Нацгвардії «звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги».
Олександр Півненко 37 був комбригом 3-ї бригади оперативного призначення НГУ, яка під час тримісячної ротації у Бахмуті показала високі бойові результати. 24 березня 2023 року президент України вручив комбригу звання Герой України.
Олександр Півненко з 2018 року служив в окремому загоні спецпризначення Східного ТУ НГУ. На початку травня він очолив Східне територіальне управління Національної гвардії.
Ввечері, 8 липня, Зеленський прибув до Львова, там відбулась молитва до 500-го дня війни. Після молитви президент залишив площу.
8 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що всі українські командири, які керували обороною «Азовсталі» повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.
У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.
Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.
4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.
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