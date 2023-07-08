Війна в Україні не затягнеться на роки – Подоляк

.Із огляду на ресурси України та Росії, війна між країнами не може затягнутися на роки, зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Meduza.

Як пояснив Подоляк, ресурсні можливості України поступово зростають. Попри те, що «наша країна не отримує швидко ті чи інші компоненти для ведення бойових дій, однак в майбутньому темпи зростатимуть, оскільки військово-промислові комплекси нашої країни й партнерів працюють дедалі інтенсивніше».

«Просто до війни ніхто не виробляв десятки тисяч снарядів на місяць – а зараз зовсім інше сприйняття потреб військово-промислоового комплексу і готується необхідний обсяг озброєнь», – відзначив Подоляк.

Тим часом ресурси Росії «поступово скорочуються». За словами радника керівника Офісу президента, «ворог витратив практично все, що мав до війни, а докуповувати десь ті чи інші матеріали для виробництва нових обсягів зброї й ракет – це намагатися знайти когось на обкладеному санкціями ринку».

«Плюс це вимагає преміальних виплат. Грубо кажучи, тут потрібно з великим дисконтом продавати свій товар і водночас з великою надбавкою купувати якісь запчастини для того чи іншого виробництва. Усе це позначатиметься на економічному стані РФ», – додав Подоляк.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна вважатиме перемогою у війні проти РФ відновлення територіальної цілісності держави станом на 1991 рік.