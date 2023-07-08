Командир «вагнерівців» заявив, що вони у «відпустці» до серпня і готуються переміститися в Білорусь

Найманці російської військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина готуються перебазуватися до Білорусі за умовами угоди, яка зупинила їхній заколот у Росії, заявив один із командирів угруповання Антон Єлізаров («Лотос»).

В інтерв’ю одному з проросійських блогерів 8 липня він сказав, що найманці за наказом Пригожина взяли відпустку до початку серпня, а потім переїдуть до Білорусі.

6 липня Олександр Лукашенко заявив, що на території Білорусі немає «вагнерівців» і керівника російської військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

«Чому ви питаєте у мене, де перебуває сьогодні приватна військова компанія «Вагнер» та керівник цієї компанії? Це російська компанія. Тому запитання не до мене. Наскільки я поінформований, бійці ПВК «Вагнер» перебувають у своїх постійних таборах. У тих таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення, лікування, відпочинок. Йде звичайна ротація для війни», – заявив Лукашенко.

За його словами, питання передислокації й розміщення компанії «Вагнер» у Білорусі поки не вирішене. Лукашенко додав, що це залежить не від нього, а від рішення російської сторони і самих «вагнерівців».

«Табори ми не зводимо. Ми запропонували їм кілька колишніх військових містечок», – сказав він.

Лукашенко також заявив, що у разі розміщення «Вагнер» на території Білорусі вона може бути «задіяна для оборони країни».

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не стежила за пересуваннями Пригожина.

Після заколоту групи «Вагнер» 23–24 червня пункти набору найманців у Росії почали закриватися. З вулиць російських міст почали демонтувати білборди з оголошеннями про найм до компанії.

Фактичний очільник Білорусі Олександр Лукашенко запропонував найманцям перебратися до цієї країни. За даними журналістів-розслідувачів, табір «вагнерівців» будується у Могилівській області, приблизно за 200 кілометрів від кордону з Україною.

Читайте також: Після спроби заколоту «Вагнер» більше не братиме участі у війні проти України – Буданов

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації компанії «Вагнер», а не повалення влади в Росії.