Розвідка Британії прокоментувала відсутність Суровікіна та Євкурова на публіці після заколоту «Вагнера»

Арешт генерала Сергія Суровікіна неможливо підтвердити, але його зв’язок з військовою компанією «Вагнер» є підставою для підозр з боку російської влади. Такі висновки оприлюднила розвідка Великої Британії 5 липня.

Відомство вказує на те, що Суровікін працював із «Вагнером» з часів своєї служби в Сирії у 2017 році.

Крім того, британське Міноборони у зведенні звернуло увагу на те, що заступник міністра оборони Росії Юнус-бек Євкуров також не був присутній під час виступу Сергія Шойгу, яке транслювалося по телебаченню, 3 липня 2023 року.

При цьому Суровікін і Євкуров спілкувалися з головою «Вагнера» Євгеном Пригожиним на відео, яке стало публічним під час спроби збройного конфлікту у Ростові-на-Дону 24 червня.

«Хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним із найбільш шанованих старших офіцерів російської армії; будь-які офіційні санкції проти нього можуть викликати розбіжності», – заявляє розвідка.

За висновками відомства, підозра, яка могла впасти на російських командувачів, підкреслює, як невдале повстання Пригожина поглибило наявні «лінії розлому» всередині безпекової системи Росії.

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Російські медіа повідомляли, що Сергія Суровікіна допитували, але не заарештовували.

Видання The New York Times і Wall Street Journal 28 червня писали, посилаючись на джерела у розвідці США, що Суровікін міг знати про плани очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина виступити проти армійського керівництва. Про те, чи підтримував він сам заколот, джерела у розвідці не мають певної думки.