Російського генерала Суровікіна допитали і відпустили – «Важные истории»

Російський генерал Сергій Суровікін, командувач Повітряно-космічними військами Росії і заступник командувача російськими військами в Україні, – не заарештований, його допитували, але потім відпустили – повідомило з посиланням на джерела, близькі до Генштабу і ФСБ Росії, видання «Важные истории».

При цьому раніше низка видань, зокрема, західних із посиланням на свої джерела повідомили, що Суровікіна заарештували після заколоту ПВК «Вагнер».

Зокрема, 29 червня про це повідомило агентство AP із посиланням на двох осіб, знайомих із ситуацією, які посилалися на оцінки розвідок США та України. Ці особи говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права обговорювати це питання публічно.

Напередодні про це ж повідомило видання The Moscow Times із посиланням на джерела, близькі до Міноборони Росії.

При цьому не уточнювалося, чи висувають Суровікіну якісь звинувачення, і де його утримують. Білий дім і Кремль відмовилися від коментарів. Міноборони Росії про долю генерала також не повідомляло.

Сам Суровікін востаннє з’являвся на публіці увечері 23 червня. Тоді він записав відеозвернення, в якому закликав бійців ПВК «Вагнер» зупинитися. Де він зараз – невідомо.

Колишній головний редактор «Эха Москвы» Олексій Венедиктов стверджував 28 червня, що, за його інформацією, Суровікін три дні не виходить на зв’язок із власною родиною. За словами Венедиктова, неможливо зв’язатися і з його охороною.

Видання The New York Times і Wall Street Journal 28 червня писали, посилаючись на джерела у розвідці США, що Суровікін міг знати про плани очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина виступити проти армійського керівництва. Про те, чи підтримував він сам заколот, джерела у розвідці не мають певної думки.

Суровікін – один із найбільш відомих російських генералів, восени він був призначений командувачем усього угруповання російських військ в Україні. З його іменем пов’язана кампанія з бомбардування українських енергетичних об’єктів, будівництво лінії укріплень на окупованих територіях і відступ військ РФ від Херсона й правобережжя Дніпра, який він назвав «непростим рішенням».

Згодом він став заступником командувача військового угруповання РФ в Україні.

Суровікіна активно хвалила більшість провоєнних блогерів у РФ. Голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин також відгукувався про нього схвально, протиставляючи іншим армійським начальникам.