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Росія: влада зупинила повернення евакуйованих жителів Шебекіна після нічного обстрілу

Жителі російського Шебекіна у пункті тимчасового розміщення у «Бєлгород-Арені»

Місто Шебекіно Бєлгородської області Росії вночі знову зазнало обстрілів, після чого влада вирішила призупинити повернення евакуйованих жителів до міста. Про це повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков.

Як стверджує губернатор, місто з «Градів» обстріляли українські військові. Київ ці звинувачення не коментував.

За словами Гладкова, за попередніми даними, постраждалих немає.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського військового вторгнення до України. Тільки в травні цього року влада Бєлгородської області повідомила про 130 обстрілів, удари безпілотників і випадки роботи ППО, підрахувало «Агентство». Київ ці дані не коментує.

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