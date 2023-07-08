Росія: влада зупинила повернення евакуйованих жителів Шебекіна після нічного обстрілу

Місто Шебекіно Бєлгородської області Росії вночі знову зазнало обстрілів, після чого влада вирішила призупинити повернення евакуйованих жителів до міста. Про це повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков.

Як стверджує губернатор, місто з «Градів» обстріляли українські військові. Київ ці звинувачення не коментував.

За словами Гладкова, за попередніми даними, постраждалих немає.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського військового вторгнення до України. Тільки в травні цього року влада Бєлгородської області повідомила про 130 обстрілів, удари безпілотників і випадки роботи ППО, підрахувало «Агентство». Київ ці дані не коментує.