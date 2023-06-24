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У Шебекіно палає підприємство: російський губернатор каже про «атаку дрона»

«Постраждалих немає. Пожежні розрахунки вже прибули на місце ліквідації наслідків», – Гладков

У Шебекіно Бєлгородської області РФ сталась пожежа на промисловому підприємстві, губернатор В’ячеслав Гладков каже про «атаку дрона».

За його словами, з БПЛА було нібито «скинуто вибуховий пристрій, що спричинило «невелику пожежу».

«Постраждалих немає. Пожежні розрахунки вже прибули на місце ліквідації наслідків», – написав Гладков.

Шебекіно – місто з довоєнним населенням майже 40 тисяч осіб.

На другий рік російського вторгнення в Україну обстріл прикордонних регіонів посилився. Тільки в травні влада Бєлгородської області повідомила про 130 обстрілів, удари безпілотників і випадки роботи ППО, підрахувало «Агентство». З 20-х чисел травня обстріли стали щоденним. З початку війни в регіоні загинули понад 30 людей, більш як 150 постраждали.

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