У Шебекіні скасували вибори – жителі виїхали через обстріли

Виборча комісія Бєлгородської області Росії скасувала вибори до ради депутатів Шебекінського округу через масовий відʼїзд місцевих жителів. Увагу на це звернуло видання «7x7», яке відстежує події в російських регіонах.

Голова обласного виборчого комітету Ігор Лазарєв зазначив, що Шебекінський округ залишили майже всі виборці та члени 40 виборчих комісій, тому у вересні вибори провести неможливо. Нову дату голосування призначать після того, як «ситуація у муніципалітеті стабілізується».

Тиждень тому з тих же причин скасували вибори до земських зборів Журавльовського сільського поселення Бєлгородського району.

Закон передбачає скасування виборів лише у разі запровадження в районі режиму підвищеної готовності, надзвичайної ситуації чи воєнного стану. Згідно з президентським указом, у Бєлгородській області діє режим «середнього рівня реагування» – у виборчому законодавстві він не згадується. Попри це, ЦВК Росії погодила скасування виборів у Шебекіні.

Шебекіно – місто з довоєнним населенням майже 40 тисяч осіб.

На другий рік російського вторгнення в Україну обстріл прикордонних регіонів посилився. Тільки в травні влада Бєлгородської області повідомила про 130 обстрілів, удари безпілотників і випадки роботи ППО, підрахувало «Агентство». З 20-х чисел травня обстріли стали щоденним. З початку війни в регіоні загинули понад 30 людей, більш як 150 постраждали.