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У Шебекіні скасували вибори – жителі виїхали через обстріли

Будинок у Шебекині після обстрілу, червень 2023 року

Виборча комісія Бєлгородської області Росії скасувала вибори до ради депутатів Шебекінського округу через масовий відʼїзд місцевих жителів. Увагу на це звернуло видання «7x7», яке відстежує події в російських регіонах.

Голова обласного виборчого комітету Ігор Лазарєв зазначив, що Шебекінський округ залишили майже всі виборці та члени 40 виборчих комісій, тому у вересні вибори провести неможливо. Нову дату голосування призначать після того, як «ситуація у муніципалітеті стабілізується».

Тиждень тому з тих же причин скасували вибори до земських зборів Журавльовського сільського поселення Бєлгородського району.

Закон передбачає скасування виборів лише у разі запровадження в районі режиму підвищеної готовності, надзвичайної ситуації чи воєнного стану. Згідно з президентським указом, у Бєлгородській області діє режим «середнього рівня реагування» – у виборчому законодавстві він не згадується. Попри це, ЦВК Росії погодила скасування виборів у Шебекіні.

Шебекіно – місто з довоєнним населенням майже 40 тисяч осіб.

На другий рік російського вторгнення в Україну обстріл прикордонних регіонів посилився. Тільки в травні влада Бєлгородської області повідомила про 130 обстрілів, удари безпілотників і випадки роботи ППО, підрахувало «Агентство». З 20-х чисел травня обстріли стали щоденним. З початку війни в регіоні загинули понад 30 людей, більш як 150 постраждали.

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