Війна не завершиться, поки Крим перебуває під окупацією – Зеленський

Україна вважатиме перемогою у війні проти РФ відновлення територіальної цілісності держави станом на 1991 рік, наголосив президент Володимир Зеленський інтерв’ю CNN.

Попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, президент зауважив, що «кінцевою метою держави є звільнення Криму».

«Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася», – сказав він.

На запитання, чи є сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський відповів: «Тоді це не буде перемогою».

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії заявляв, що Україна поверне півострів за п’ять-сім місяців. За його словами, повномасштабне вторгнення Росії створило передумови для деокупації півострова вже зараз.

До цього заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати Америки підтримують завдання Україною ударів по російських військових об’єктах в окупованому Криму.

Опитування свідчать, що понад 60% українців підтримують спробу військового звільнення окупованого Криму – навіть якщо це означатиме тривалішу війну з Росією та зменшення допомоги Заходу.