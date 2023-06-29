Кримські ВНЗ змушують випускників отримувати повістки – активіст

Випускників кримських вищих навчальних закладів викликають до керівництва навчальних закладів для обов’язкового отримання повісток (під підпис про отримання) у військкомати перед видачею дипломів. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив засновник громадської організації «Вільний Крим» Олексій Єфремов.

За інформацією громадського діяча, дана ініціатива походить від військкоматів, які таким чином змушують випускників отримати повістки.

«Виходить, що кримські виші виконують волю російських військкоматів. Справді викликають, справді направляють до військкоматів і там, як вони це часто роблять, нав’язують підписання контрактів із Міністерством оборони Росії, де обіцяють золоті гори та різноманітні плюшки за статус учасника бойових дій. Але, за наявною у нас інформацією, це не має стовідсоткового охоплення всіх військовозобов’язаних випускників, оскільки поки що не всі військкомати використовували цей прийом», – розповів активіст.

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Єфремов зазначив, що, наприклад, у підконтрольному Кремлю Судакському військкоматі тих, хто прийшов за отриманими у вузі повістками, відправляють на медкомісію, але призвати на службу в армію обіцяють під час осіннього призову.

Голова «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник 18 червня заявила, що Росія за період окупації Криму закликала до своєї армії щонайменше 40 тисяч мешканців півострова.

Голова правління правозахисної організації «Крим SOS» Олексій Тильненко раніше зазначав, що на кінець 2022 року російські суди Криму відкрили близько 130 кримінальних справ про ухилення від призову.