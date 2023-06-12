Суд у РФ залишив чинним вирок військовому із Криму, який відмовився воювати проти України

Російський Південний окружний військовий суд відмовив в апеляційній скарзі російському військовослужбовцю з Криму, якого суд попередньої інстанції засудив до дев’яти років позбавлення волі за відмову воювати проти України. Відповідна інформація у справі Дениса Нарольського з’явилася на сайті російського суду, повідомляє Кримська правозахисна група.

Раніше підконтрольний РФ Кримський гарнізонний військовий суд засудив Нарольського до дев’яти років колонії суворого режиму за статтею «Дезертирство, вчинене під час мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час чи в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій».

Тоді стверджувалося, що у вересні минулого року підсудний проходив військову службу за контрактом у Севастополі. Потім він самовільно залишив військову частину та переїхав до одного з населених пунктів Криму. У січні 2023 року військового затримали.

Під час засідання підсудний визнав себе винним. Свої дії він мотивував тим, що не хотів брати участь у війні проти України.

Раніше видання «Медиазона» повідомляло, що до російських судів надійшло 536 справ проти військовослужбовців – їх порушили за статтями, що стали жорсткішими після початку мобілізації.

Голова правління правозахисної організації «Крим SOS» Олексій Тільненко раніше заявив, що на кінець 2022 року російські суди Криму відкрили близько 130 кримінальних справ про ухилення від призову.