«Понаїхали на море»: Андрющенко про переповнені росіянами узбережжя на околицях Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» заявив, що в окупованому Маріупольському районі нині відпочивають як російські військові, так і пересічні росіяни, які приїхали із сусідніх з Україною російських областей.

«Від Маріуполя до кордону з Бердянським районом Запорізької області все забито на сьогоднішній день росіянами. Вони їдуть і дуже дивуються, коли працює ППО, тому що це гучно, і дуже неприємно. Однак для росіян це сюрприз. Їх переконали, що це глибокий тил, «місто відновлюється». Вони здивовані руїнами Маріуполя, з одного боку, тому що це не відповідає тій картинці, що їм показують на «Московії», з іншого боку, вони приїжджають на узбережжя. Це здебільшого області, які межують з Україною, найближчі – Ростовська, Бєлгородська. От вони дійсно понаїхали на море. Це достатньо дешево для них», – каже Андрющенко.

Під час російського вторгнення в Україну Маріуполь практично повністю знищили війська РФ. Місто із 20 травня 2022 року перебуває під окупацією, після того, як українські оборонці після боїв на «Азовсталі» були захоплені в полон.