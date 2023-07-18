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В ОК «Південь» назвали можливі зміни на фронті після підриву Керченського мосту

Супутниковий знімок Керченського мосту, 17 липня 2023 року

Пошкодження Керченського мосту спричинить зміну логістики противника, також війська РФ будуть прикриватися цивільними, заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня ЗСУ Наталія Гуменюк, коментуючи можливі зміни на південній ділянці фронту.

«Перше – це переорієнтація транспортно-логістичних маршрутів ворога і прикриття знову цивільним населенням. Коли вони відчувають у свій бік велику загрозу, починають міцніше і сильніше ховатися за мирним населенням. Саме тому зараз вони переорієнтовують цивільний автотранспорт, який накопичився в напрямку Кримського мосту, переправляють через материкову частину – тимчасово окуповану Херсонщину, Запоріжжя і Донеччину – для того, щоб під цим прикриттям переправляти свої військові колони. Так вони будуть менше вразливими для ударів Сил оборони», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

Водночас, за її словами, логістика противника уповільниться.

«Зрозуміло, що кількість автотранспорту збільшується, вона буде заважати оперативному постачанню боєприпасів та техніки на фронт», – додала Гуменюк.

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17 липня на Керченському мосту стався вибух, внаслідок якого загинула сімейна пара, яка перебувала в одному з автомобілів і незаконно перетинала українсько-російський кордон, їхня 14-річна дочка зазнала травм. Також було пошкоджено автомобільну частину мосту. Влада РФ звинуватила в атаці на міст ЗСУ. Українська сторона про причетність до вибуху офіційно не оголошувала.

У ніч на 18 липня мостом було запущено рух легкових автомобілів однією зі смуг, яка не постраждала при вибуху. Наразі рух здійснюється в реверсивному режимі. Двосторонній рух з одного боку мосту російська влада планує запустити до середини вересня, з другого – до листопада.

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