На Кримському мосту відкрили «реверсивний» рух автомобілів

На Кримському мосту, що зазнав атаки надводних дронів 17 липня, частково відновили рух автомобілів. Як повідомляють російські ЗМІ, рух здійснюється в реверсивному режимі з правої смуги напрямку Тамань-Керч.

Повідомляється, що реверсивний рух організували у зоні підриву, де тривають ремонтні роботи, а на інших ділянках рух здійснюється правою частиною мосту в обох напрямках. З боку анексованого Росією Криму на під’їзді до мосту спостерігається затор.

Напередодні віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін, який займається питаннями окупованого Криму, заявив, що один із прольотів мосту повністю зруйнований і не підлягає відновленню, ще один пошкоджений. Опори, за його словами, майже не постраждали. Двосторонній автомобільний рух з одного боку Кримського мосту планують запустити 15 вересня, з іншого – у листопаді, заявив Хуснуллін. Незначні пошкодження, за його словами, отримав і один шлях залізничної частини мосту. Залізничний рух мостом відновили за кілька годин після вибуху.

Кримський міст, що з’єднує Краснодарський край РФ зі анексованим Росією Кримом, було пошкоджено в ніч на 17 липня внаслідок атаки двох безпілотних надводних апаратів. Джерела українських ЗМІ повідомили, що атака була організована СБУ та ВМС. Офіційного підтвердження таких даних немає. В українській розвідці це не коментують. Під час інциденту загинуло двоє людей, одна людина поранена.

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну це вже другий підрив Кримського мосту, який веде на анексований Росією півострів. Попередній підрив стався у жовтні минулого року.