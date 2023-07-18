Інститут вивчення війни оцінив наслідки для РФ від чергового руйнування на Кримському мосту

Атака на Керченський міст, ймовірно, матиме подальші наслідки для російської логістики на півдні України, пише у своєму черговому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські туристи, пише ISW, ймовірно, ускладнили російську логістику з Криму в тилові райони Запорізької та Херсонської областей.

«Рух російських туристів до окупованого Криму блокує логістику РФ на південь України в розпал українського контрнаступу, що триває на півдні. Керченський міст проходить уздовж однієї з двох наземних ліній зв’язку, що підтримують південне угруповання військ Росії, а інший маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області», – кажуть аналітики.

Вони додають: той маршрут матеріально-технічного забезпечення, що залишився, тепер є єдиною точкою постачання для великої кількості механізованих російських сил на півдні України.

Російська логістика на півдні України, ймовірно, постраждає в короткостроковій та середньостроковій перспективі, що, напевно, посилить нещодавні скарги командувачів РФ на погане забезпечення військ РФ на півдні України, зазначають в ISW.

Вибух на Керченському мосту стався вранці 17 липня. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, одна неповнолітня зазнала поранень. Автомобільний рух мостом повністю зупинився.

Низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомила, що руйнування на Кримському мосту – це спільна робота СБУ та ВМС. Офіційного підтвердження таких даних немає. В українській розвідці також це не коментують.