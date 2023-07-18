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Політика

Сили РФ пішли у наступ біля Куп’янська. Як Путін відповість за міст? Навчання пілотів

Путін погрожує відповіддю за атаку на Керченський міст. У Росії кажуть, що повністю впораються із наслідками вибуху до листопада. А в США вкотре заявили, що Крим – це частина України. І це справа Києва – як вести війну. Чи підлягає міст відновленню та як цей удар послабить російські сили?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

Джо Байден схвалив підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Кілька тижнів потрібно на підготовку тренувальних центрів. Коли розпочнуться навчання на F-16? Та чи гарантує дозвіл на навчання надання Україні американських винищувачів?

У Росії заявили, що збільшили виробництво дронів-камікадзе «Ланцет». І називають великі цифри. Нібито 200 тисяч вже вироблено і скоро буде мільйон. Аналітики у такі великі цифри не вірять, але говорять про виробництво літальних апаратів для ЗСУ. Яку роль БПЛА відіграють у цій війні і коли в Україні налагодять виробництво безпілотників?

Російські сили пішли у наступ на Куп'янському напрямку. Там вони поставили перед собою мету розгромити українські війська і продовжити наступ в глибину бойових порядків. Про це заявив генерал Сирський - командувач Сухопутних військ ЗСУ. Яка ситуація на фронті?

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