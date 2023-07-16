Суровікін, Попов, Цоков. Що сталося з генералами армії РФ і як це пов'язано із заколотом Пригожина?

Російське військове командування втратило відразу кількох високопоставлених генералів, які командували військами, що здійснювали агресію в Україні, зауважують західні ЗМІ. Одні з них були відсторонені, інші звільнені, принаймні один загинув, повідомляють у ЗМІ, на що звертає увагу «Голос Америки».

Газета Wall Street Journal повідомляє, що Кремль намагається позбутися офіцерів, підозрюваних у нелояльності. За словами співрозмовників газети, «зачистка» серед найвищого керівництва армії є ширшою, ніж відомо громадськості.

За словами людей, які знайомі зі справою, «щонайменше 13 старших офіцерів були затримані для допиту, деякі пізніше звільнені, а близько 15 відсторонені від служби або звільнені», повідомляє WSJ.

Найбільше ЗМІ звертали увагу на те, що вже понад два тижні не бачили у публічному просторі командувача ВПС генерала Сергія Суровікіна, якого підозрювали у причетності, чи принаймні симпатіях, до заколоту «Групи Вагнера».

За словами депутата Державної думи Росії, голови парламентського комітету з питань оборони Андрія Картаполова, Суровікін «відпочиває». Він «зараз недоступний», заявив депутат у відео, поширеному в російських соціальних мережах цього тижня.

За даними газети WSJ, заступника Суровікіна генерал-полковника Андрія Юдіна і заступника начальника військової розвідки генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва також було затримано, але відпущено після допитів.

Газета стверджує, що затримано було і колишнього заступника міністра оборони генерал-полковника Михайла Мізінцева, який перед тим відповідав за поставки зброї. Він також відомий як «м'ясник Маріуполя» через те, що минулого року керував взяттям міста, якому передувало його тотальне знищення разом з цивільним населенням. Наприкінці квітня Мізінцев приєднався до найманців Євгена Пригожина.

Як повідомляє газета New York Times (NYT), російський депутат і генерал у відставці Андрій Гурульов підтвердив смерть заступника командувача Південним військовим округом Росії, генерал-лейтенанта Олега Цокова. Депутат підтвердив, що один з найвищих російських командувачів загинув на півдні Україні під час ракетного удару по окупованому місту Бердянську у ніч на 10 липня.

Як повідомили українські військові, удару було завдано крилатими ракетами Storm Shadow по штабу 58-ї загальновійськової армії.

Як зауважує NYT, ця смерть нагадала перші дні війни, коли українські чиновники заявили, що вбили понад 10 (повідомлялося про 12 – ред.) генералів на передовій.

В армії Росії зріє невдоволення діями керівництва

Ще один російський генерал, який командує військами на окупованому півдні України, заявив, що його раптово звільнили з посади після критики керівництва Міністерства оборони. Генерал Іван Попов, командувач тієї ж 58-ї загальновійськової армії, яка нині веде оборонні бої у Запорізькій області, звинуватив Москву у зраді своїх військ, тим, що вона не надала їм достатньої підтримки.

У відеозверненні, яке опублікував депутат Гурульов, колишній заступник командувача Південним військовим округом, Попов сказав, що порушив питання про «відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки та масову загибель і поранення наших братів від ворожої артилерії».

«Я не мав права брехати, тому окреслив усі проблемні моменти, які сьогодні є в армії щодо бойової роботи та забезпечення», – сказав Попов в аудіозверненні, опублікованому у мережі телеграмі 12 липня.

Російський генерал заявив, що його було звільнено з посади командувача після того, як він доповів військовому керівництву про «жахливу ситуацію» на фронті в Україні, де, за його словами, російських солдатів ударили «ножем у спину» через зраду вищого військового керівництва.

Генерал Попов заявив, що через цю критику міністр оборони Сергій Шойгу протягом одного дня «підписав наказ і позбувся мене». Як пише генерал, «нашу армію не змогли пробити з фронту військовослужбовці Збройних сил України, нас ударив з тилу наш старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію у найважчий і найнапруженіший момент».

Публічна критика російського військового керівництва генерала Попова, якщо вона достовірна, свідчитиме про постійне невдоволення в російській армії

Про усунення Попова раніше повідомили телеграм-канали, пов'язані із «Групою Вагнера». Які стверджують, Попова усунули після того, як він виступив із доповіддю перед начальником генштабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим, на що як стверджує телеграм-канал Grey Zone, Герасимов заявив, що Іван Попов «займається дезінформацією та панікерством».

Як зазначає Reuters, «публічна критика російського військового керівництва від загартованого в боях генерала менш ніж через три тижні після заколоту «Вагнера», якщо вона достовірна, свідчитиме про постійне невдоволення в російській армії, яка веде найбільшу сухопутну війну в Європі після Другої світової війни».

Повстання «Групи Вагнера» призвело до перерозподілу влади у внутрішньому оточенні Путіна – ISW

Після спроби заколоту найманців «Групи Вагнера» під керівництвом Євгена Пригожина 24 червня, які вимагали відставки найвищого військового керівництва, включно з міністром оборони Шойгу та начальником генштабу Герасимовим, президент РФ Володимир Путін залишив їх обох на своїх посадах.

На початку тижня Кремль повідомив про зустріч президента Володимира Путіна з Пригожиним і його вищим командуванням вже через п’ять днів після заколоту, на якій вони обговорили питання, що викликали невдоволення «вагнерівців», але про те, якої угоди вони досягли, не повідомлялося. 12 липня в міноборони Росії заявили, що найманці передали російським збройним силам зброю, боєприпаси та військову техніку, яку використовувала «Група Вагнера».

Тим часом один з найвідоміших російських військових блогерів, колишній офіцер спецслужб і розшукуваний Гаазьким судом за воєнні злочини Ігор Гіркін повідомив, що деякі члени найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна можуть підштовхнути Путіна до припинення війни, щоб скинути його і поставити на його місце Пригожина, чи першого заступника глави Адміністрації президента Сергія Кирієнка. Зробити це вони планували завдяки диверсіям проти російського війська, оборонної промисловості та у тилових районах, щоб змусити Путіна визнати поразку у війні.

Аналізуючи заяву Гіркіна, експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що у результаті заколоту Пригожина відбувся перерозподіл влади згідно з планами покровителів Пригожина, серед яких Гіркін називає самого Кирієнка, мільярдера та особистого банкіра Путіна Юрія Ковальчука та олігархів, які мають активи в сфері анаргетики, братів Аркадія і Бориса Ротенбергів.

Аналітики у Вашингтоні звертають увагу на те, що Гіркін стверджував, що структура влади, яка включала міністра оборони Сергія Шойгу, губернатора Московської області Андрія Воробйова та мера Москви Сергія Собяніна, була ослаблена після заколоту.

Як вважають аналітики ISW, своїми твердженнями Гіркін, ймовірно, намагається «зменшити російську політичну та внутрішню підтримку потенційного припинення вогню у війні в Україні», за що нібито виступав Пригожин.

«Гіркін неодноразово звинувачував Пригожина в тому, що він є частиною угруповання, яке виступає за заморожування «кордонів» в Україні, тоді як сам Гіркін виступає за виснажливу, затяжну війну», – мовиться у повідомленні ISW.

Російські чиновники та дипломати вважають, що Кремль вдає спокій, але наслідки заколоту Пригожина для російської армії та керівництва держави триватимуть ще впродовж довгого часу, зазначає Reuters.