Литва та Польща спостерігають за прибуттям найманців «Вагнера» до Білорусі

Влада Литви та Польщі стежать за розвитком ситуації з прибуттям до Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнер», повідомили посадовці цих країн.

Прессекретар Служби охорони державного кордону (SADM) Литви Ґедрус Мішутіс заявив, що «охорона кордону з Білоруссю додатково посилена через нелегальну міграцію та саміт НАТО, тому рівень нагляду та пильності високий».

«Звичайно, ми будемо стежити за ситуацією. Але поки немає жодних ознак того, що потрібно щось робити», – цитує представника SADM новинний портал Delfi.

Збройні сили Литви відстежують інформацію про появу найманців «Вагнера» в Білорусі.

Читайте також: FT: медіаструктури Пригожина можуть продовжити роботу після збройного заколоту

«Литовська армія бачить повідомлення, аналізує їх і оцінює, окремо їх не коментує, тому що джерела не перевірені. Ми не розголошуємо дані розвідки. Зараз процеси, які відбуваються в сусідніх країнах, особливої загрози не становлять», – повідомили литовські військові в коментарі Delfi.

Державний секретар канцелярії прем’єр-міністра та заступник координатора спецслужб Польщі Станістав Жарін також заявив, що Варшава стежить за ситуацією з вагнерівцями на білоруській території.

«Група «Вагнер» присутня в Білорусі. Приїхали перші вагнерівці, наразі їх може бути кілька сотень», – написав він у своєму твітері.

У відеокоментарі під повідомленням чиновник зазначив, що поки невідомо, скільки найманців цього угруповання зрештою прибуде на територію Білорусі. Це питання, підкреслив він, «перебуває на контролі польських спецслужб».

Читайте також: Після ротації на території Білорусі практично немає російських військ – ДПСУ

«Ми знаємо одне: росіяни будуть використовувати групу «Вагнера», як вони це роблять у всьому світі. Де-факто вагнерівці виконують доручення Кремля і від імені Кремля», – сказав Жарін.

15 липня моніторинговий проєкт «Білоруський гаюн» повідомив, що вночі до Білорусі в’їхали щонайменше 60 автомобілів вагнерівців. Стверджується, що колона у супроводі ДАІ прямувала через Рогачов у бік Бобруйська, а потім до Осиповичів.

Державна прикордонна служба України 15 липня підтвердила інформацію про перекидання бойовиків «Вагнера» на територію Білорусі.