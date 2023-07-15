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Прикордонники офіційно підтвердили прибуття «вагнерівців» до Білорусі

«Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії», – речник ДПСУ Андрій Демченко

Українські прикордонник зафіксували окремі групи представників приватної військової компанії «Вагнера» на території Білорусі, повідомляє Держприкордонслужба.

«Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії», – заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За словами Демченка, наразі прикордонники відстежують ситуацію для фіксації місця дислокації, кількості й завдання найманців.

Раніше у Міноборони Білорусі заявили, що бійці ПВК «Вагнер» почали навчати білоруських військових у таборі під Осиповичами Могилівської області.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.

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