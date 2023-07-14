Міноборони Білорусі підтвердило прибуття «вагнерівців» в країну

Міноборони Білорусі підтвердило прибуття ПВК «Вагнер» у табір у Могилівській області.

Відомство опублікувало у телеграмі відеорепортаж, у якому розповідається, що «вагнерівці» почали навчати військових територіальних військ Білорусі у таборі під Осиповичами.



«Військовозобов’язані освоюють навички переміщення на полі бою і тактичній стрільбі, отримують знання з інженерної підготовки та тактичної медицини. Як інструктори з низки військових дисциплін виступили бійці ПВК «Вагнер», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Про те, що частину бійців ПВК «Вагнер» розмістять в Осиповичі Могилевської області стало відомо наприкінці червня.



За даними білоруської редакції Радіо Свобода, у таборі розташовані 303 намети, у кожному можуть розміститися від 20 до 50 людей.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після заколоту групи «Вагнер» 23–24 червня пункти набору найманців у Росії почали закриватися. З вулиць російських міст почали демонтувати білборди з оголошеннями про найм до компанії.

Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь».