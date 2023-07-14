Після заколоту сили ПВК «Вагнер» не залучені значно до боїв в Україні – Пентагон

Бійці російської приватної військової компанії «Вагнер» не бере жодної істотної участі у військових операціях в Україні – через понад два тижні після того, як група влаштувала збройний заколот у Росії, заявили 13 липня у Пентагоні.

«На даному етапі ми не бачимо, що сили ПВК «Вагнер» беруть участь у будь-якому значному обсязі для підтримки бойових дій в Україні», – сказав прес-секретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Патрік Райдер.

Раніше керівник Генерального управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускав, що внаслідок спроби заколоту в Росії найманці приватної військової компанії «Вагнер» більше не братимуть участі в бойових діях в Україні.

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Після заколоту групи «Вагнер» 23–24 червня пункти набору найманців у Росії почали закриватися. З вулиць російських міст почали демонтувати білборди з оголошеннями про найм до компанії.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь».

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації компанії «Вагнер», а не повалення влади в Росії.