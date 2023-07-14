Після ротації на території Білорусі практично немає російських військ – ДПСУ

Після ротації на території Білорусі практично немає російських військових, , повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Ситуація залишається контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб ворог мав необхідне угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України. Москва використовує Білорусь як майданчик або полігон для навчання своїх підрозділів. Протягом останнього часу кількість російських військових зменшувалася. Ще донедавна ми фіксували близько 2000 військових, але на даний момент пройшла чергова ротація – практично всі російські військові виведені з Білорусі», – розповів він під час брифінгу в Media Center Ukraine.

При цьому Андрій Демченко зауважив, що не можна виключати, що найближчим часом в рамках ротації на територію Білорусі можуть завести чергові підрозділи.

«Ми також не спостерігаємо організованого заведення на територію Білорусі російських найманців з приватних військових компаній», – додав речник ДПСУ.

Водночас у Міноборони Білорусі заявили, що бійці ПВК «Вагнер» почали навчати білоруських військових у таборі під Осиповичами Могилівської області.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.