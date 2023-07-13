Наєв: українські війська на півночі роблять прикордонну смугу «непрохідною для ворога»

На півночі українські війська прикордонну смугу роблять «непрохідною для ворога», повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

«Ми продовжуємо створювати інженерні загородження безпосередньо по державному кордону. Риємо протитанкові рови, мінуємо місцевість. Упереджуючи проникнення ворожих диверсійних груп та перетин кордону бронетанковою технікою встановлюємо відповідні мінні поля», – цитує Наєва пресслужба Об’єднаних сил ЗСУ.

За словами Наєва, лінія державного кордону з північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки «по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання – зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною».

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ додав, що за останню декаду місяця встановлено 30 протитанкових мінних полів та загороджень з використанням більше 5,8 тис. мін. Вздовж кордону обладнано близько 5 тис. метрів траншей та 6,5 тис. метрів протитанкових ровів.

Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доручив військовим «підсилити північний напрямок» через переміщення «вагнерівців» до Білорусі.

Перед цим головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові відстежують дії противника на півночі України і готові дати гідну відсіч.

Українські війська регулярно повідомляють про російські обстріли Чернігівщини та Сумщини, які межують з російськими регіонами.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.