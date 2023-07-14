«Загроза вторгнення з Білорусі відсутня» – Зеленський за підсумками засідання ставки

Засідання Ставки верховного головнокомандувача пройшло у п’ятницю і стосувалося ситуації на фронті, просування ЗСУ та оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, були озвучені також доповіді про нові оборонні пакети, логістику постачання, нарощування виробництва зброї і її ремонту.

Зеленський відзначив «хороший результат щодо БПЛА».

«Захист атомних станцій та північного кордону. Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань… З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня», – повідомив Зеленський.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський на засіданні ставки доручив військовим «підсилити північний напрямок», зокрема поблизу Білорусі. Командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв казав, що українські війська на півночі роблять прикордонну смугу «непрохідною для ворога».

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.