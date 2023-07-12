У столиці Білорусі затримали підлітків, які зривали з будівель державні прапори

У столиці Білорусі Мінську силовики затримали трьох підлітків, які зривали з будівель державні прапори – проти студентів коледжу, яким 16-17 років, відкрили кримінальне провадження, повідомив Слідчий комітет Білорусі у Telegram.

«Молоді люди побачили магазин із національним прапором на фасаді. Підлітки порвали прапор і кинули його на землю. Через кілька хвилин вони зірвали прапор з фасаду іншої будівлі», – йдеться в повідомленні Слідкому.

Проти підлітків відкрили кримінальне провадження за статтею про «наругу над державними символами». Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

7 липня білоруський Слідчий комітет повідомив про порушення кримінальної справи за цією ж статтею щодо 18-річної жительки Вітебська.

Правозахисники зазвичай кваліфікують справи за цією статтею як політично мотивовані. Багато фігурантів справ про «наругу над державними символами» визнані в Білорусі політичними в’язнями.