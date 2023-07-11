У Білорусі в ув’язненні помер відомий художник-політв’язень

У Білорусі помер засуджений на п’ять років колонії суворого режиму та визнаний політв’язнем художник Алесь Пушкін. Про це у фейсбуці повідомилайого дружина Яніна Демух. За її словами, він помер вночі в реанімації шпиталю «за нез’ясованих обставин».

Алесь Пушкін – відомий білоруський живописець-нонконформіст, театральний художник, арт-куратор.

Пушкіна затримали 30 березня 2021 року. Через рік суд дав йому 5 років колонії суворого режиму.

Процес у справі художника проходив у закритому режимі. На одному із засідань суду митець поранив себе у живіт на знак протесту. За це його відправили на 13 діб до карцеру. Під час суду також затримували сестру Алеся Пушкіна за те, що хотіла сфотографувати брата.

Митця визнали винним в «умисних діях з реабілітації нацизму, вчинених групою осіб» і «нарузі над державними символами». Підставою для звинувачень стали картини з циклу «Білоруський опір» і перформанс, який він виставляв в Україні. Повертаючись з Києва, Пушкін дізнався, що на батьківщині проти нього порушили кримінальну справу.

Алесю Пушкіну було 57 років.