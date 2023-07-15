FT: медіаструктури Пригожина можуть продовжити роботу після збройного заколоту

Структури медіагрупи «Патріот» засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, які оголосили про закриття після заколоту ПВК, можуть відновити свою роботу, а деякі з них і не припиняли своєї діяльності – про це пише британська газета Financial Times з посиланням на джерела.

Голова антиглобалістського руху Росії, координатор руху «Антимайдан» Олександр Іонов, ініціатор багатьох доносів на російські медіа, у розмові з виданням заявив, що медіахолдинг Пригожина припинив роботу, але не закрився. За словами Іонова, який перебуває під санкціями США за співпрацю з російськими спецслужбами та проєктами засновника ПВК, медіагрупа має дуже велику аудиторію та може бути цікава потенційним покупцям.

У свою чергу Олександр Краснобаєв, головний редактор видання «Невські новини», що входить до холдингу Пригожина, зазначив, що видання тимчасово зупинило роботу і планує її відновити. Оголошення про закриття медіаструктур, за словами Краснобаєва, було зроблене нібито для «підтримки інтриги», пише Financial Times.

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Волонтерські групи, які відстежують діяльність медіа Пригожина в інтернеті, також розповіли журналістам, що так звана фабрика тролів не зупиняла своєї діяльності після заколоту. Співрозмовник Financial Times припускає, що, якщо засновник ПВК «Вагнер» втратить контроль над фабрикою тролів, вона буде швидко передана іншій структурі, близькій до Кремля.

За словами високопоставленого джерела Financial Times у владі Санкт-Петербурга, Пригожин створював медіахолдинг для себе, вливаючи у проєкти «кремлівські гроші». Чиновник додав, що холдинг «токсичний», тож неясно, хто може його купити.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів». The Wall Street Journal з посиланням на джерела у розвідці західних країн повідомляла, що Пригожин під час заколоту планував захопити очільника Міноборони РФ Шойгу та генерала Герасимова.