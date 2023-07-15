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Російські офіцери «серйозно незадоволені» Шойгу та Герасимовим – британська розвідка

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу (у центрі) під час перевірки передового пункту управління одного із об'єднань Західного угруповання військ РФ

Все більше російських офіцерів висловлюють невдоволення щодо військового керівництва РФ – критика спрямована на міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова, йдеться в повідомленні британської розвідки.

У Міноборони Британії проаналізували ситуацію зі звільненням російського генерала Івана Попова, який командував силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку.

За даними розвідки, ця подія особливо привертає увагу, бо Попова звільнили «не через погані результати на полі бою, а через критику Шойгу». Коментарі російського генерала свідчать про «серйозне невдоволення» серед офіцерів армії РФ, кажуть у Міноборони Британії.

При цьому розвідка наголосила, що висловлювання Попова «багато у чому перегукуються» із заявами ватажка компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

«Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова», - йдеться у повідомленні.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів». The Wall Street Journal з посиланням на джерела у розвідці західних країн повідомляла, що Пригожин під час заколоту планував захопити очільника Міноборони РФ Шойгу та генерала Герасимова.

Видання The New York Times і Wall Street Journal 28 червня писали, посилаючись на джерела у розвідці США, що Суровікін міг знати про плани очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина виступити проти армійського керівництва. Про те, чи підтримував він сам заколот, джерела у розвідці не мають певної думки.

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