Російські офіцери «серйозно незадоволені» Шойгу та Герасимовим – британська розвідка

Все більше російських офіцерів висловлюють невдоволення щодо військового керівництва РФ – критика спрямована на міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова, йдеться в повідомленні британської розвідки.

У Міноборони Британії проаналізували ситуацію зі звільненням російського генерала Івана Попова, який командував силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку.

За даними розвідки, ця подія особливо привертає увагу, бо Попова звільнили «не через погані результати на полі бою, а через критику Шойгу». Коментарі російського генерала свідчать про «серйозне невдоволення» серед офіцерів армії РФ, кажуть у Міноборони Британії.

При цьому розвідка наголосила, що висловлювання Попова «багато у чому перегукуються» із заявами ватажка компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

«Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова», - йдеться у повідомленні.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів». The Wall Street Journal з посиланням на джерела у розвідці західних країн повідомляла, що Пригожин під час заколоту планував захопити очільника Міноборони РФ Шойгу та генерала Герасимова.

Видання The New York Times і Wall Street Journal 28 червня писали, посилаючись на джерела у розвідці США, що Суровікін міг знати про плани очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина виступити проти армійського керівництва. Про те, чи підтримував він сам заколот, джерела у розвідці не мають певної думки.