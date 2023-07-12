Розвідка Британії: замість Суровікіна після заколоту «вагнерівців» на публіці з’явився його заступник

Розвідка Великої Британії заявляє, що ще одним свідченням на користь відсторонення голокомандувача Повітряно-космічних військ Росії, заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна після заколоту «вагнерівців» є поява на публіці його заступника.

«10 липня начальник Генштабу Росії генерал Валерій Герасимов вперше виступив на телебаченні після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» 24 червня. Герасимову доповідав по відеозв’язку начальник штабу Повітряно-космічних військ Росії генерал-полковник Віктор Афзалов. Афзалов перебуває на посаді не менше ніж чотири роки, але це, мабуть, його перша публічна поява з Герасимовим», – йдеться в повідомленні.

«Афзалов є заступником головнокомандувача ВКС Росії генерала Сергія Суровікіна. Збільшення публічності Афзалова, в той час як місце перебування Суровікіна залишається неясним, підсилює твердження про те, що Суровікін був відсторонений після заколоту», – наголосили у розвідці.

Після невдалого заколоту голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина надходять різні неофіційні повідомлення про місце перебування Суровікіна. З одного боку повідомляли про його ймовірний арешт, з іншого – що після допиту він опинився на волі.

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Офіційно про долю заступника командувача російськими військами в Україні не відомо.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів». The Wall Street Journal з посиланням на джерела у розвідці західних країн повідомляла, що Пригожин під час заколоту планував захопити очільника Міноборони РФ Шойгу та генерала Герасимова.

Видання The New York Times і Wall Street Journal 28 червня писали, посилаючись на джерела у розвідці США, що Суровікін міг знати про плани очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина виступити проти армійського керівництва. Про те, чи підтримував він сам заколот, джерела у розвідці не мають певної думки.