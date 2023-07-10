У Кремлі підтвердили зустріч Путіна з Пригожиним після заколоту

У Кремлі підтвердили, що очільник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі після заколоту 23-24 червня.



За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, 29 червня Путін провів нараду з військовими, Пригожин також був присутній.



«Дійсно, президент мав таку зустріч. Він запросив на неї 35 осіб, усіх командирів підрозділів і керівництво компанії, включно з самим Пригожиним. Ця зустріч відбулася в Кремлі 29 червня, тривала вона майже три години. Подробиці її невідомі», – сказав Пєсков.



Раніше французька газета Libеration із посиланням на джерела повідомила, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин після заколоту зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним. За даними видання, така зустріч відбулася 1 липня.

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Після заколоту групи «Вагнер» 23–24 червня пункти набору найманців у Росії почали закриватися. З вулиць російських міст почали демонтувати білборди з оголошеннями про найм до компанії.

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Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації компанії «Вагнер», а не повалення влади в Росії.