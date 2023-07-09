Британська розвідка проаналізувала, як державна машина у РФ реагувала на заколот і применшувала його значення

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки зробило оцінку дій російської державної машини, включно зі ЗМІ, від початку і до завершення нетривалого заколоту ПВК «Вагнер» на чолі з його власником Євгеном Пригожиним.

«Російські державні ЗМІ відреагували на заколот ПВК «Вагенр» 24 червня 2023 року в три етапи. Майже напевно, спочатку ЗМІ були здивовані заколотом і не були готові до нього; російське телебачення продовжувало працювати за звичним графіком. Після того, як заколот було зупинено, російські державні ЗМІ намагалися «виправити» твердження про пасивність сил безпеки. Наративи просували ідею про те, що президент Володимир Путін переміг, зірвавши повстання, уникнувши при цьому кровопролиття, і намагалися об’єднати країну навколо президента. Майже через тиждень держава почала применшувати значення власника «Вагнера» Євгена Пригожина і заколоту, одночасно очорнюючи його особистість. Телеграм-канали «Вагнера» в основному замовкли, майже напевно через втручання держави», – йдеться в огляді британської сторони у твітері.

На думку британської розвідки, на противагу цьому Путін почав незвично велику для нього публічну активність, «майже напевно, з метою продемонструвати свою силу».

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації компанії «Вагнер», а не повалення влади в Росії.