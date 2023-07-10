У РФ вперше після заколоту Пригожина показали на відео генерала Герасимова

Міністерство оборони Росії у понеділок показало відео з начальником Генштабу та командувачем Об’єднаного угрупування військ у зоні бойових дій на території України Валерієм Герасимовим. Це перша поява генерала на публіці після заколоту ПВК «Вагнер» 23-24 червня і повідомлень уЗМІ про усунення Герасимова.

На відео, опублікованому Міноборони, Герасимов присутній на нараді щодо спроб ЗСУ вдарити ракетами С-200 по об’єктах в анексованому Криму, Ростовській та Калузьких областях 9 липня. На відео з Герасимовим однак відсутній командувач Повітряно-космічних військ РФ і заступник командувача російськими військами в Україні Сергій Суровікін.

Після невдалого заколоту голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина надходять різні неофіційні повідомлення про місце перебування Суровікіна. З одного боку повідомлялося про його ймовірний арешт, з іншого – що після допиту він опинився на волі. Офіційно про долю заступника командувача російськими військами в Україні не відомо.

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Напередодні британська газета Daily Mail, посилаючись на свої джерела у Росії, писала, що Герасимов відсторонений від своїх обов’язків. За версією видання, після заколоту Пригожина та повернення звільнених із російського полону командирів полку «Азов» з Туреччини до України, Герасимова нібито замінив командувач Повітряно-десантних військ Михайло Теплинський.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів». The Wall Street Journal з посиланням на джерела у розвідці західних країн повідомляла, що Пригожин під час заколоту планував захопити очільника Міноборони РФ Шойгу та генерала Герасимова.