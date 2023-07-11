В ISW пояснили, що значить перша після заколоту поява на публіці Герасимова і зустріч Путіна з Пригожиним

Кремль намагається показати свій «повний контроль» над ситуацією із заколотом ПВК «Вагнер», заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Там прокоментували першу після заколоту «вагнерівців» публічну появу начальника Генштабу збройних сил Росії, командувача російського угруповання військ в Україні Валерія Герасимова і визнання Кремлем зустрічі президента РФ Володимира Путіна та очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

«Міністерство оборони Росії опублікувало кадри з Герасимовим у той самий день, коли Кремль визнав зустріч Путіна з Пригожиним 29 червня, що, ймовірно, сигналізує про відмову, принаймні офіційно, від заклику заколотників замінити вище російське військове керівництво. Відомий російський воєнний блогер стверджував, що поява у ЗМІ Герасимова і російського міністра оборони Сергія Шойгу свідчать про те, що кадрових перестановок не буде, і зазначив, що Путін ніколи не звільняє людей під зовнішнім тиском», – йдеться в повідомленні.

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«Мовчазна згода на вимоги Пригожина щодо усунення Шойгу і Герасимова, ймовірно, зашкодила б безпеці режиму Путіна, створивши прецедент, коли опір і відвертий бунт стали б законними засобами для досягнення бажаних цілей. Публічна підтримка Шойгу і Герасимова та визнання зустрічі Путіна з Пригожиним вказує на те, що Кремль, ймовірно, має на меті зобразити заколот, його потенційні наслідки і заклики замінити керівництво Міноборони як вирішену справу», – додали в ISW.

Аналітики також зауважили, що, можливо, Кремль вирішив показати, що вирішує цю проблему зараз «через очевидну спробу Лукашенка дистанціюватися» від угоди між Кремлем і Пригожиним, в якій він виступив посередником.

Зустріч і публічна підтримка Шойгу й Герасимова узгоджуються з тим, що ISW продовжує вважати спробою Кремля пом’якшити широко поширену зневагу до чиновників Міноборони Росії, водночас позбавивши влади тих, хто симпатизував заколоту чи підтримав його, йдеться у повідомленні.

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Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації компанії «Вагнер», а не повалення влади в Росії.

Після заколоту групи «Вагнер» 23–24 червня пункти набору найманців у Росії почали закриватися. З вулиць російських міст почали демонтувати білборди з оголошеннями про найм до компанії.