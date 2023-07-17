На Кримському мосту – «надзвичайна ситуація». Окупаційна влада зупинила рух

Призначений Кремлем окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про «надзвичайну подію» на Кримському мосту, у зв’язку з чим рух по ньому зупинено.

«На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія у районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби… Прошу всіх дотримуватися спокою», – написав він у Telegram.

Також Аксьонов додав, що «мешканцям та гостям півострова» краще утриматися від поїздок через Кримський міст і задля безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони» (очевидно, маючи на увазі окуповані українські області – ред.).

Мінтранс Росії у Telegram повідомив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно. У відомстві заявили, що конструкції прольотів мосту – на своїх опорах, інформація про їх пошкодження не відповідає дійсності.

Раніше Telegram-канал Baza писав, що на Кримському мосту впав проліт і щонайменше дві людини загинули і одна постраждала. Повідомлялося, що йдеться про загиблих чоловіка і дружину та їх постраждалу доньку, які їхали із РФ у Крим на відпочинок. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У кримських пабліках уночі були повідомлення про щонайменше два схожих на вибухи звуки.

З початку липня російська влада почала повідомляти про утворення масштабних заторів на в’їзд та виїзд із окупованого Криму.

Кримський міст стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для перекидання живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні.

8 жовтня минулого року на мосту стався вибух. Київ неодноразово заявляв, що вважає цей об’єкт легітимною військовою ціллю.

8 липня цього року заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала успішною операцією ЗСУ удар по мосту через Керченську протоку у жовтні минулого року. Російські державні інформагентства дійшли висновку, що так Міноборони України визнало, що вибух на мосту через Керченську протоку влаштував Київ.