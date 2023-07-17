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На Кримському мосту – «надзвичайна ситуація». Окупаційна влада зупинила рух

Окупаційна влада попередила, що «мешканцям та гостям півострова» краще утриматися від поїздок через Кримський міст (фото ілюстративне)

Призначений Кремлем окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про «надзвичайну подію» на Кримському мосту, у зв’язку з чим рух по ньому зупинено.

«На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія у районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби… Прошу всіх дотримуватися спокою», – написав він у Telegram.

Також Аксьонов додав, що «мешканцям та гостям півострова» краще утриматися від поїздок через Кримський міст і задля безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони» (очевидно, маючи на увазі окуповані українські області – ред.).

Мінтранс Росії у Telegram повідомив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно. У відомстві заявили, що конструкції прольотів мосту – на своїх опорах, інформація про їх пошкодження не відповідає дійсності.

Раніше Telegram-канал Baza писав, що на Кримському мосту впав проліт і щонайменше дві людини загинули і одна постраждала. Повідомлялося, що йдеться про загиблих чоловіка і дружину та їх постраждалу доньку, які їхали із РФ у Крим на відпочинок. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У кримських пабліках уночі були повідомлення про щонайменше два схожих на вибухи звуки.

З початку липня російська влада почала повідомляти про утворення масштабних заторів на в’їзд та виїзд із окупованого Криму.

Кримський міст стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для перекидання живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні.

8 жовтня минулого року на мосту стався вибух. Київ неодноразово заявляв, що вважає цей об’єкт легітимною військовою ціллю.

8 липня цього року заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала успішною операцією ЗСУ удар по мосту через Керченську протоку у жовтні минулого року. Російські державні інформагентства дійшли висновку, що так Міноборони України визнало, що вибух на мосту через Керченську протоку влаштував Київ.

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