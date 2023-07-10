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У заторі при в’їзді на Кримський міст із боку РФ застрягли понад тисячу автомобілів

З початку липня російська влада почала повідомляти про утворення масштабних заторів на в’їзд та виїзд із окупованого Криму

У заторі під час в’їзду на Кримський (Керченський) міст з боку Росії зібралося понад тисячу автомобілів, повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ. Як стверджують у відомстві, час очікування в заторі станом на 9:00 – понад п’ять годин.

«У черзі з боку Тамані перебуває 1229 транспортних засобів. Час очікування понад п’ять годин. З боку Керчі ускладнень немає», – йдеться у Telegram-повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що затор під час в’їзду на Кримський міст з боку РФ сягнув шести кілометрів.

З початку липня російська влада почала повідомляти про утворення масштабних заторів на в’їзд та виїзд із окупованого Криму.

Кримський міст стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для перекидання живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні.

8 жовтня минулого року на мосту стався вибух. Київ неодноразово заявляв, що вважає цей об’єкт легітимною військовою ціллю.

Днями, 8 липня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала успішною операцією ЗСУ удар по мосту через Керченську протоку у жовтні минулого року. Російські державні інформагентства дійшли висновку, що так Міноборони України визнало, що вибух на мосту через Керченську протоку влаштував Київ.

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