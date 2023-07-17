На нараді у Путіна назвали терміни відновлення руху Керченським мостом

Повністю впоратися з наслідками вибуху, що стався на Керченському мосту 17 липня, Москва зможе в листопаді 2023 року, заявив на нараді у російського лідера Володимира Путіна віце-премʼєр уряду Росії Марат Хуснуллін. Нараду транслював державний телеканал «Россия 24».

Хуснуллін заявив, що опори мосту не були пошкоджені, але один автомобільний проліт зруйнований і не підлягає відновленню. За словами урядовця, реверсивний автомобільний рух мостом (тобто в напрямку з Криму до Росії – ред.) може бути відновлений уже до кінця доби. Повноцінний двосторонній рух з одного боку мосту планується запустити 15 вересня, а з другого боку – в листопаді.

Путін на нараді сказав, що чекає на пропозиції щодо підвищення безпеки на мосту. Він стверджує, що Керченський міст «давно не використовується» для військових перевезень. «Відповідь з боку Росії, звісно, буде. Міністерство оборони готує відповідні пропозиції», – сказав Путін.

Вибух на Керченському мосту стався вранці 17 липня. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, які в цей час незаконно долали кордон України та Росії, а 14-річна дівчинка, яка перебувала в автомобілі разом із ними, зазнала поранень. Автомобільний рух мостом повністю зупинився.

Низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомила, що руйнування на Кримському мосту – це спільна робота СБУ та ВМС. Офіційного підтвердження таких даних немає. В українській розвідці також це не коментують.