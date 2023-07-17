Кулеба про Керченський міст: «один зламаний міст РФ означає менше зламаних життів українців»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував«надзвичайну подію» на Керченському мосту – «один зламаний російський міст означає менше зламаних життів українців».

«Я не маю офіційних даних, але правда полягає в тому, що один зламаний російський міст означає менше зламаних життів українців, тому що цей міст використовується для поповнення російської армії в окупованому Криму та на окупованих територіях півдня України додатковими ресурсами», – сказав він в інтерв’ю CBS Mornings.

Удосвіта 17 липня окупаційна влада Криму повідомила про «надзвичайну подію» на Кримському мосту, у зв’язку з чим рух по ньому зупинено. Мінтранс Росії заявив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно, хоча з оприлюднених фото і відео виглядає на руйнування опори мосту, можливо, й не однієї. Російські транспортники раніше це заперечили. Влада вже підтвердила, що через події на мосту дві людини загинули і одна – постраждала.

Національний антитерористичний комітет Росії повідомив, що на Кримський міст було здійснено терористичну атаку з допомогою двох безпілотних надводних апаратів. Росія звинувачує в цьому українську сторону.

Низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомила, що руйнування на Кримському мосту – це спільна робота СБУ та ВМС. Офіційного підтвердження таких даних немає. В українській розвідці також це не коментують.