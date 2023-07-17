Губернатор Бєлгородської області РФ підтвердив загибель двох людей на Кримському мосту

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков підтвердив, що в результаті «надзвичайної ситуації» на Кримському мосту загинула подружня пара, родом з регіону, а їхня неповнолітня дитина госпіталізована.

«Постраждала дівчинка, поранення середньої тяжкості, перебуває вже під наглядом лікарів… коли дозволять лікарі, ми одразу її перевеземо до нас у Бєлгородську область. Найважче – її батьки загинули, тато і мама», – повідомив Гладков у Telegram.

Раніше Telegram-канал Baza писав, що на Кримському мосту впав проліт і щонайменше дві людини загинули і одна постраждала. Повідомлялося, що йдеться про загиблих чоловіка і дружину та їх постраждалу доньку, які їхали із РФ у Крим на відпочинок.

Удосвіта в понеділок призначений Кремлем окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про «надзвичайну подію» на Кримському мосту, у зв’язку з чим рух по ньому зупинено.

Мінтранс Росії заявив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно. У відомстві заявили, що конструкції прольотів мосту – на своїх опорах, інформація про їх пошкодження не відповідає дійсності.

У кримських пабліках уночі були повідомлення про щонайменше два схожих на вибухи звуки.