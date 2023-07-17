Москва заявила, що Кримський міст атакували безпілотні надводні апарати

Національний антитерористичний комітет Росії повідомив, що в ніч на 17 липня на Кримський міст було здійснено терористичну атаку з допомогою двох безпілотних надводних апаратів.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт, в якому звинувачує українську сторону.

«У рамках кримінальної справи призначено необхідні експертизи. Слідством встановлюються особи з числа українських спецслужб та збройних формувань, причетні до організації та виконання цього злочину», – йдеться в повідомленні.

Раніше у понеділок низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомила, що руйнування на Кримському мосту – це спільна робота СБУ та ВМС. Офіційного підтвердження таких даних немає. В українській розвідці також це не коментують.

Удосвіта 17 липня окупаційна влада Криму повідомила про «надзвичайну подію» на Кримському мосту, у зв’язку з чим рух по ньому зупинено. Мінтранс Росії заявив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно, хоча з оприлюднених фото і відео виглядає на руйнування опори мосту, можливо, й не однієї. Російські транспортники раніше це заперечили. Влада вже підтвердила, що через події на мосту дві людини загинули і одна – постраждала.