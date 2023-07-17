Атака на Кримський міст: Україна відрізала Крим від Росії?

У ніч проти 17 липня російський ватажок Криму Сергій Аксьонов повідомив про «надзвичайну подію в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю» на Кримському мосту, через що довелося зупинити рух ним.

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Російські телеграм-канали повідомили, що впав цілий проліт мосту, через що нібито загинули двоє людей і ще одна постраждала. Рух поромною переправою та мостом було зупинено, через що в обидві сторони з'явилися величезні черги.

Мінтранс РФ повідомив, що опори Кримського мосту нібито не було зруйновано, а постраждали лише дорожнє полотно на прольотах мосту. Російське ж «Мінкурортів Криму» запропонувало охочим відпочити на півострові або виїхати з нього їхати «сухопутним коридором» через Бердянськ, Мелітополь та Маріуполь, який прострілюється ЗСУ.

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Вже вдень українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що атаку на міст організували СБУ та Військово-морські сили України.

Російські ЗМІ також показали уламки морських скутерів, які нібито й атакували проліт – за їхніми даними, їх модернізували до рівня надводних дронів з вибухівкою і йшли до мети практично під водою.

Спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президент Росії знає про інцидент на Кримському мості і о 19:00 збере із цього приводу засідання Ради безпеки РФ.

Головні питання випуску:

Чи використовуватиме тепер Росія Кримський міст у війні з Україною?

Якщо це Україна, то чому вона могла атакувати його саме зараз?

І як Путін відповість на пошкодження його «будівництва століття»?