«Ворог чинить шалений опір»: Череватий про ситуацію на Бахмутському напрямку

Українські військові продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку та «тиснуть на ворога на південному й північному флангах», розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Ворог чинить шалений опір, 408 раз за добу обстріляв позиції, здійснив один авіаналіт», – розповів Череватий.

За цого словами, за добу відбулось 15 боєзіткнень під час яких знищено:

77 російських військових;

172 військових армії РФ поранено;

2 танки;

БТР;

7 гармат;

2 самохідні артилерійські установки;

ЗРК «Стрела-10»;

протитанковий комплекс;

1 БпЛА;

Також Череватий повідомив, що було взято в полон двох російських військових.

«Якщо подивитись соціальний портрет полонених росіян: погано екіпіровані, не дуже навчені, не з вищих шарів суспільства, як правило чоловік зі слабкою мотивацією. Головне питання в тому, що вони не настільки навчені й підготовлені, як те, що їх поки що доволі багато й вони мають багато артилерії й іншої зброї», – розповів він.

Розвідка Великої Британії та американський Інститут вивчення війни (ISW) 8 липня заявили, що після затишшя в червні 2023 року протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. Вони підтвердили, що українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке окупувала Росія.

5 липня у Генштабі повідомили про успіх Сил оборони в результаті наступу біля села Кліщіївка, що на північ від Бахмута. Зазначалося, що українські війська продовжують тиснути на російські сили північніше та південніше від Бахмута і вибивають їх із раніше захоплених рубежів.



Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News на запитання, чи впевнений він у тому, що Україна зможе повернути Бахмут, відповів: «Так, звісно. Я впевнений».