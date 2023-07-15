«Ворог чинить шалений опір»: Череватий про ситуацію на Бахмутському напрямку

Українські військові продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку та «тиснуть на ворога на південному й північному флангах», розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
«Ворог чинить шалений опір, 408 раз за добу обстріляв позиції, здійснив один авіаналіт», – розповів Череватий.
За цого словами, за добу відбулось 15 боєзіткнень під час яких знищено:
- 77 російських військових;
- 172 військових армії РФ поранено;
- 2 танки;
- БТР;
- 7 гармат;
- 2 самохідні артилерійські установки;
- ЗРК «Стрела-10»;
- протитанковий комплекс;
- 1 БпЛА;
Також Череватий повідомив, що було взято в полон двох російських військових.
«Якщо подивитись соціальний портрет полонених росіян: погано екіпіровані, не дуже навчені, не з вищих шарів суспільства, як правило чоловік зі слабкою мотивацією. Головне питання в тому, що вони не настільки навчені й підготовлені, як те, що їх поки що доволі багато й вони мають багато артилерії й іншої зброї», – розповів він.
Розвідка Великої Британії та американський Інститут вивчення війни (ISW) 8 липня заявили, що після затишшя в червні 2023 року протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. Вони підтвердили, що українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке окупувала Росія.
5 липня у Генштабі повідомили про успіх Сил оборони в результаті наступу біля села Кліщіївка, що на північ від Бахмута. Зазначалося, що українські війська продовжують тиснути на російські сили північніше та південніше від Бахмута і вибивають їх із раніше захоплених рубежів.
Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News на запитання, чи впевнений він у тому, що Україна зможе повернути Бахмут, відповів: «Так, звісно. Я впевнений».
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