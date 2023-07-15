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«Ворог чинить шалений опір»: Череватий про ситуацію на Бахмутському напрямку

Український військовослужбовець веде вогонь із самохідної гаубиці 2С22 «Богдана» по позиціях російських військ біля Бахмуту на Донеччині, 5 липня 2023 року, ілюстративне фото

Українські військові продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку та «тиснуть на ворога на південному й північному флангах», розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Ворог чинить шалений опір, 408 раз за добу обстріляв позиції, здійснив один авіаналіт», – розповів Череватий.

За цого словами, за добу відбулось 15 боєзіткнень під час яких знищено:

  • 77 російських військових;
  • 172 військових армії РФ поранено;
  • 2 танки;
  • БТР;
  • 7 гармат;
  • 2 самохідні артилерійські установки;
  • ЗРК «Стрела-10»;
  • протитанковий комплекс;
  • 1 БпЛА;

Також Череватий повідомив, що було взято в полон двох російських військових.

«Якщо подивитись соціальний портрет полонених росіян: погано екіпіровані, не дуже навчені, не з вищих шарів суспільства, як правило чоловік зі слабкою мотивацією. Головне питання в тому, що вони не настільки навчені й підготовлені, як те, що їх поки що доволі багато й вони мають багато артилерії й іншої зброї», – розповів він.

ЗСУ завдають ударів по російських позиціях під Бахмутом
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ЗСУ завдають ударів по російських позиціях під Бахмутом

Українські військові, за повідомленням Генштабу ЗСУ, змогли захопити стратегічні висоти поблизу Бахмута. Це дозволило наблизити українську артилерію на відстань удару до російських позиціях.

Розвідка Великої Британії та американський Інститут вивчення війни (ISW) 8 липня заявили, що після затишшя в червні 2023 року протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. Вони підтвердили, що українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке окупувала Росія.

5 липня у Генштабі повідомили про успіх Сил оборони в результаті наступу біля села Кліщіївка, що на північ від Бахмута. Зазначалося, що українські війська продовжують тиснути на російські сили північніше та південніше від Бахмута і вибивають їх із раніше захоплених рубежів.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News на запитання, чи впевнений він у тому, що Україна зможе повернути Бахмут, відповів: «Так, звісно. Я впевнений».

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