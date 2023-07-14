ЗСУ завдають ударів по російських позиціях під Бахмутом

8 Українські військові ведуть вогонь із Д-20.



Росія заявила, що її армія взяла під контроль Бахмут у травні 2023 року. Місто майже повністю знищене російською артилерією за час постійних боїв, що розпочалися у серпні 2022 року. Та не пройшло і двох місяців, як ЗСУ знову відтіснили російські сили і зайняли панівні висоти поблизу Бахмута.





