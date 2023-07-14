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ЗСУ завдають ударів по російських позиціях під Бахмутом

Українські військові, за повідомленням Генштабу ЗСУ, змогли захопити стратегічні висоти поблизу Бахмута. Це дозволило наблизити українську артилерію на відстань удару до російських позиціях.

Росія заявила, що її армія взяла під контроль Бахмут у травні 2023 року. Місто майже повністю знищене російською артилерією за час постійних боїв, що розпочалися у серпні 2022 року. Та не пройшло і двох місяців, як ЗСУ знову відтіснили російські сили і зайняли панівні висоти поблизу Бахмута. Фоторепортаж. Джерело: AP, Reuters

Український артилерійський розрахунок веде вогонь з реактивної системи залпового вогню &laquo;Град&raquo; по позиціях росіян поблизу Бахмута 12 липня 2023 року. Сергій Череватий, речник східного військового командування, заявив, що Україна досягла &laquo;часткового успіху&raquo; на південних флангах зруйнованого міста і що українські війська утримують там стратегічну ініціативу
1 Український артилерійський розрахунок веде вогонь з реактивної системи залпового вогню «Град» по позиціях росіян поблизу Бахмута 12 липня 2023 року.

Сергій Череватий, речник східного військового командування, заявив, що Україна досягла «часткового успіху» на південних флангах зруйнованого міста і що українські війська утримують там стратегічну ініціативу
Українські військові готуються до стрільби з реактивної системи залпового вогню &laquo;Град&raquo;. Череватий сказав, що російські війська чинили &laquo;неймовірний опір&raquo;, але зазнали невдачі в спробах прорвати українські лінії поблизу Лиману та Куп&rsquo;янська, які розташовані між Луганськом і Харковом &nbsp;
2 Українські військові готуються до стрільби з реактивної системи залпового вогню «Град».

Череватий сказав, що російські війська чинили «неймовірний опір», але зазнали невдачі в спробах прорвати українські лінії поблизу Лиману та Куп’янська, які розташовані між Луганськом і Харковом




 
Військові медики надають допомогу пораненому українському бійцю у польовому госпіталі під Бахмутом. 12 липня 2023 року &nbsp;
3 Військові медики надають допомогу пораненому українському бійцю у польовому госпіталі під Бахмутом. 12 липня 2023 року

 
Машини їдуть у напрямку лінії фронту під Бахмутом
4 Машини їдуть у напрямку лінії фронту під Бахмутом
Військові ЗСУ ведуть вогонь із гаубиці Д-20 по російських позиціях під Бахмутом. 11 липня 2023 року. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 10 липня повідомила, що українським військам вдалося захопити ключові висоти над Бахмутом, що дозволило досягати ударами&nbsp; російські позиції. &laquo;Наші захисники кілька днів тримають під вогневим контролем в&rsquo;їзди, виїзди та пересування противника містом&raquo;, &ndash; написала вона в Telegram 10 липня
5 Військові ЗСУ ведуть вогонь із гаубиці Д-20 по російських позиціях під Бахмутом. 11 липня 2023 року.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 10 липня повідомила, що українським військам вдалося захопити ключові висоти над Бахмутом, що дозволило досягати ударами  російські позиції. «Наші захисники кілька днів тримають під вогневим контролем в’їзди, виїзди та пересування противника містом», – написала вона в Telegram 10 липня
Українські військові відпочивають на своїх позиціях під Бахмутом. Фото від 11 липня 2023 року &nbsp;
6 Українські військові відпочивають на своїх позиціях під Бахмутом. Фото від 11 липня 2023 року


 
Український військовий наводить гаубицю Д-20 для ведення вогню по&nbsp; російських позиціях на околицях Бахмута. 11 липня 2023 року
7 Український військовий наводить гаубицю Д-20 для ведення вогню по  російських позиціях на околицях Бахмута. 11 липня 2023 року
Українські військові ведуть вогонь із Д-20. Росія заявила, що її армія взяла під контроль Бахмут у травні 2023 року. Місто майже повністю знищене російською артилерією за час постійних боїв, що розпочалися у серпні 2022 року. Та не пройшло і двох місяців, як ЗСУ знову відтіснили російські сили і зайняли панівні висоти поблизу Бахмута.&nbsp; &nbsp;
8 Українські військові ведуть вогонь із Д-20.

Росія заявила, що її армія взяла під контроль Бахмут у травні 2023 року. Місто майже повністю знищене російською артилерією за час постійних боїв, що розпочалися у серпні 2022 року. Та не пройшло і двох місяців, як ЗСУ знову відтіснили російські сили і зайняли панівні висоти поблизу Бахмута. 


 

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