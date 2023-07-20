Є «всі умови» для того, щоб повернути Бахмут – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський ставить собі за мету звільнити Бахмут, майже повністю зайнятий російськими військами. Про це він сказав в інтерв’ю українській службі BBC.

«Я би хотів це зробити», – сказав він, відповідаючи на питання про мету відвоювати місто.

Він зазначив, що українські війська перейшли до активних наступальних дій для покращення тактичного положення і охоплення Бахмута з флангів.

Сирський назвав звільнення міста справою честі:

«Ми втратили багато наших побратимів, багато наших військовослужбовців, коли ми обороняли Бахмут. Ми знаємо, я знаю, яке це було дійсно чудове місто. Це було квітуче місто. А зараз це просто мертве місто, це руїни майже суцільні. І тому ми просто зобов’язані його повернути».

Читайте також: Бої навколо Бахмута: ЗСУ вибили російські війська з позицій біля Оріхово-Василівки – Ковальов

Сирський також не погодився з думкою, що Бахмут нібито не має стратегічного значення.

«В першу чергу, Бахмут – це центр зосередження основних напрямків і доріг. Ну, наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов’янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи. Використовуючи розвинуту мережу доріг російські війська можуть наступати в щонайменше в трьох таких операційних напрямках», – пояснив він.

Крім того, додав Сирський, Бахмут оточений висотами, що дозволяє контролювати місцевість навколо нього, а лише в трьох кілометрах лежить місто Часів Яр. Відтак «дуже важливо зупинити ворога в Бахмуті, який там перебуває в низині».

Читайте також: З ВІЛ-браслетами і біля сміття: під Бахмутом ексгумували тіла 82 російських військових

«І я вважаю, що це була велика помилка «Вагнера», коли він повністю заліз в Бахмут, зазнав, можна сказати, шалених втрат в особовому складі. Фактично вони втратили боєздатність. На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами», – вважає командувач.

Сирський сказав, що не знає, скільки часу може зайняти звільнення Бахмута, проте буде «намагатися це зробити якомога швидше».

У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті.

У липні речник Східного угруповання повідомив, що українські військові продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку та «тиснуть на ворога на південному й північному флангах».