Міноборони: на Куп’янському напрямку тривають бої, наступ сил РФ безуспішний

Заступниця міністра оборони України заявляє, що на Куп’янському напрямку тривають бої, наступ військ РФ наразі безуспішний.



«Наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці», – написала вона у телеграмі.



За її словами, на південному фаланзі довкола Бахмута сьогодні, як і в попередні дні, було просування українських військ.



«На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем», – додала Маляр.

16 липня у Міноборони заявили про загострення ситуації на сході країни. Повідомлялося про наступ російських військ на Куп’янському напрямку, там йдуть запеклі бої.

Розвідка Британії 18 липня заявила, що упродовж останнього тижня бойові дії тривали на кількох ділянках фронту в Україні, і обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках.