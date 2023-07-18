«Нє є показником загрози чи страху» – Череватий про угруповання військ РФ на Лимано-Куп’янському напрямку

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») уточнив, що його учорашні дані про зосередження російського угруповання у понад 100 тисяч військових на Лимано-Куп’янському напрямку – це проблема не нова, і з’явилися вони там не вчора.

«Ця проблема не нова, не сьогоднішня і Сили оборони вже багато місяців підряд не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удари. Тобто це не вчора з’явилися 100 тисяч. Плюс мінус цифра вже давно, трішки більше, трішки менше може бути», – сказав Череватий.

Також він зазначив, що вказане угруповання попри свою чисельність, не є якісно підготовлене і вмотивоване.

«Так, воно велике. Так, треба враховувати його розміри. Але ця цифра не є показником загрози чи причини страху, а навпаки – показник гордості за Сили оборони України», – додав Череватий.

Також речник прокоментував дані про понад 900 танків, які російські сили підтягнули на Лимано-Куп’янський напрямок. За словами Череватого, це стара радянська техніка, тоді як новітні зразки трапляються на полі бою рідше.

В ефірі телемарафону 17 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий озвучив цифру про понад 100 тисяч особового складу росіян на Лимано-Куп’янському напрямку. За його словами, війська РФ сконцентрували максимум своїх зусиль саме на цьому напрямку, щоб показати, що «вони здатні на якісь наступальні дії після провалу Бахмутської операції».

Перевірити ці цифри з інших джерел в умовах війни немає можливості.

Днями у Міноборони заявили про загострення ситуації на сході країни. У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ вказав, що війська РФ зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.