У Костянтинівці загинув 10-річний хлопчик, четверо дітей від 5 до 12 років поранені – ОГП про атаку РФ

Через російський обстріл Костянтинівки загинув 10-річний хлопчик, ще четверо дітей від 5 до 12 років поранені, повідомляє у телеграмі Офіс генерального прокурора.



«Внаслідок ворожої атаки загинув 10-річний хлопчик. Також зазнали поранень четверо малолітніх віком від 5 до 12 років - троє дівчат та хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестрички, одна з яких перебуває у тяжкому стані», – йдеться у повідомленні.

В ОГП додають, що внаслідок російської атаки також поранені дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік, усім їм надали кваліфіковану медичну допомогу. Під час обстрілу постраждалі перебували біля зони відпочинку на одній з місцевих водойм.



Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше в Донецькій ОВА повідомили, що російські війська РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами обстріляли Костянтинівку – загинула дитина.

За даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 24 липня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 496 дітей загинули та понад 1072 поранені через російську агресію.

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.